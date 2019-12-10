Зеленский посчитал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей».

В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки». Он отметил, что, по его мнению, сейчас правильно «быть дипломатом»

«Давайте пока скажем – ничья», — заключил он.

Как сообщили «РИА Новости», в целом политик охарактеризовал переговоры с российским лидером как сложные. Он также отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени – вместо запланированных 20 минут более часа.

Зеленский пояснил, что Путин предпочитает детально разбирать каждый вопрос в то время, как сам политик «человек быстрый».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях встречи Путина и Зеленского. Глава РФ рассказал, что остался доволен переговорами.