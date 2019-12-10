Начальники Генштабов ВС стран ОДКБ обсудят в Петербурге вопросы военного сотрудничества

Начальники Генштабов ВС стран ОДКБ обсудят в Петербурге вопросы военного сотрудничества
Заседание состоится 13 декабря. Фото: Pixabay

Начальники Генеральных штабов вооруженных сил стран Организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы военного сотрудничества. Соответствующая встреча состоится 13 декабря в Северной столице.

В ходе 15-го заседания встретятся начальники генштабов вооруженных сил государств — членов ОДКБ, а также первый замначальника Генштаба ВС Киргизии и начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Как сообщает ТАСС, они обсудят приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенные РФ в период председательства в организации в предстоящем году, вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, на встрече будут представлены основные итоги совместных оперативно-стратегических учений «Боевое братство – 2019».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о впечатлениях Зеленского от встречи с Путиным. Он рассказал, что переговоры были сложными.

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