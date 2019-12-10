Разбился военный самолет из Чили с 38 людьми на борту

Чилийский самолет ВВС Hercules C130, на борту которого находились 38 человек, внезапно перестал выходить на связь, когда направлялся в Антарктиду.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на военно-воздушные силы страны, воздушное судно перестало выходить на связь спустя примерно час после его вылета из города Пунта-Аренас, где находится авиабаза ВВС. Конечный пункт полета был на чилийской антарктической базе имени президента Эдуардо Фрея Монталвы.

Издание отмечает, что на борту военного самолета находились 38 человек, 17 из которых — члены экипажа, а остальные — пассажиры, которых перевозили для обслуживания нефтепровода.

К поисковым операциям привлекли спасателей и военных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летевший из Петербурга в Элисту самолет экстренно сел в Ростове.