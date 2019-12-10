Разбился военный самолет из Чили с 38 людьми на борту

Разбился военный самолет из Чили с 38 людьми на борту
Военный самолет. Фото: pixabay

Чилийский самолет ВВС Hercules C130, на борту которого находились 38 человек, внезапно перестал выходить на связь, когда направлялся в Антарктиду.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на военно-воздушные силы страны, воздушное судно перестало выходить на связь спустя примерно час после его вылета из города Пунта-Аренас, где находится авиабаза ВВС. Конечный пункт полета был на чилийской антарктической базе имени президента Эдуардо Фрея Монталвы.

Издание отмечает, что на борту военного самолета находились 38 человек, 17 из которых — члены экипажа, а остальные — пассажиры, которых перевозили для обслуживания нефтепровода.

К поисковым операциям привлекли спасателей и военных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летевший из Петербурга в Элисту самолет экстренно сел в Ростове.

военный самолет крушение самолета чили
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году
Джон Траволта нашел ошибку в «Однажды в… Голливуде»
Ученые рассказали, как избежать проблем с сердцем и сосудами
Разбился военный самолет из Чили с 38 людьми на борту
А у нас в квартире газ, а у вас? — Путин отвечал на вопросы про ...
За оторванный погон в Тосно пьяный водитель проведет в колонии почти 1,5 года
Очевидцы показали место, где Volkswagen сбил подростка. Мальчик находится в ...
Молодежь устроила световое шоу на крышах Пяти углов