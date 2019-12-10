А у нас в квартире газ, а у вас? — Путин отвечал на вопросы про энергоносители

Глава РФ Владимир Путин вспомнил детское стихотворение, отвечая на вопросы журналистов. Речь шла о поставках газа.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита так называемой «нормандской четверки» говорили, в частности, об энергоносителях, о закупке «голубого топлива» Украиной. Как отметил российский лидер, страна может платить на 25% меньше, чем в настоящее время.

«А у нас в квартире газ, а у вас?», — спросил президент.

Путин призвал договориться о «совместной и честной работе», он также отметил, что столица готова поставлять газ Киеву.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом РФ. Он рассказал, что переговоры длились дольше отведенного времени.