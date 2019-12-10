«Профсервис» нарушил закон при взимании с жильцов платы за ЖКУ

&#171;Профсервис&#187; нарушил закон при взимании с жильцов платы за ЖКУ
Деньги за ЖКУ взимались с нарушением. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Прокуратура Московского района Петербурга проверила работу управляющей организации ООО «УО «Профсервис». Компания допустила нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе проверки выяснилось, что «Профсервис» для осуществления расчетов населения за ЖКУ привлекает организацию — платежного агента, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

По закону агент обязан использовать открытый в кредитном учреждении специальный банковский счет. При этом прием наличных от физлиц без зачисления средств на счет не допускается.

«Профсервис» же вел прием платежей с населения без использования специального банковского счета.

В адрес управляющий организации внесено представление о нарушение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном собрали комиссию, созданную для работы с жалобами на деятельность управляющих компаний ПАО «ГИТ» (в холдинг входит ООО «УО «Профсервис»).

ЖКУ новости спб прокуратура Профсервис управляющая компания
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Анонимы «заминировали» 104 здания в Петербурге
Полицейские задержали злоумышленников, оставивших пенсионерку без дрели и ...
В Сестрорецке нашли телефонного хулигана, угрожавшего «все взорвать»
Незнакомка выманила украшения у студентки на Фучика
Бизнесвуен лишилась Lexus за 6,5 миллионов в Петербурге
Полиция нашла четыре ножа у буйного пассажира «Яндекс.Такси»
В петербургской коммуналке нашли растерзанное тело мужчины
«Профсервис» нарушил закон при взимании с жильцов платы за ЖКУ