«Профсервис» нарушил закон при взимании с жильцов платы за ЖКУ

Прокуратура Московского района Петербурга проверила работу управляющей организации ООО «УО «Профсервис». Компания допустила нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе проверки выяснилось, что «Профсервис» для осуществления расчетов населения за ЖКУ привлекает организацию — платежного агента, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.
По закону агент обязан использовать открытый в кредитном учреждении специальный банковский счет. При этом прием наличных от физлиц без зачисления средств на счет не допускается.
«Профсервис» же вел прием платежей с населения без использования специального банковского счета.
В адрес управляющий организации внесено представление о нарушение.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном собрали комиссию, созданную для работы с жалобами на деятельность управляющих компаний ПАО «ГИТ» (в холдинг входит ООО «УО «Профсервис»).