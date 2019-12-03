Смольный по указанию Путина разгребает жалобы на управляющие компании ПАО «ГИТ»

В Петербурге прошло первое заседание комиссии, призванной разобраться с проблемами управляющих компаний ПАО «ГИТ». Встречу организовали по поручениям президента РФ Владимира Путина.

Достучаться до президента удалось жителю одного из домов. После чего губернатор Александр Беглов обязал сформировать комиссию. В её состав вошли председатель жилищного комитета Виктор Борщев, советник вице-губернатора Николая Бондаренко Егор Тратников, начальник Государственной жилищной инспекции Владимир Зябко и заместитель председателя жилищного комитета Валерий Сапожников.

Участие в заседании также приняли представители ПАО «ГИТ» и житель дома на Варшавской Юрий Иванов — он выступает от лица жильцов. Вместе они обсудили основные проблемы и жалобы. Главная из которых — фальсификация протоколов. Жильцы утверждают, что УК им навязали с помощью поддельных документов.

Чиновники, как отмечают активисты, выразили готовность сотрудничать и помогать.

«Мы довольны результатами. Встреча прошла позитивно. Дорожной карты как таковой сформировано не было, но Тратников заявил, что готов нас привлечь к её составлению и реализации», — рассказал gazeta.spb.ru Юрий Иванов.

Среди предложений жильцов — предоставить собственникам возможность реальных выборов управляющих компаний, подготовить проект изменений в Жилищный кодекс РФ для недопущения фальсификаций и освободить помещения, принадлежащие государству, от управляющих компаний ПАО «ГИТ».

Сейчас жильцы ждут реакции чиновников и устанавливают контакты с представителями других регионов.

«У нас уже федеральная повестка. Нам удалось наладить контакты с Севастополем, Крымом и другими регионами. Они столкнулись с аналогичными проблемами», — отметил Юрий Иванов.

Напомним, отказаться от управляющих компаний ПАО «ГИТ» жильцы пытаются почти два года. Причиной этого стали неудовлетворенность качеством работы и возможная подделка протоколов по выбору УК. Осенью 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации протокола общего собрания жильцов дома 124 на Варшавской. Нарушения в работе УК подтвердила прокуратура. В ходе проверки были обнаружены складирование мусора, отслоения штукатурки и прочие недочеты.

В холдинг ПАО «ГИТ» входят входят управляющие компании ООО «Доверие» , ООО «УК Евротракт», ООО «УК «Невская 40», ООО «УО «Профсервис» и другие.