Роструд напомнил россиянам о двухдневных рабочих неделях после Нового года

Централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже не представляется возможным.Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже не представляется возможным.Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что двухдневными будут последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020 года.

«Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря», — сказал он, сообщает «Интерфакс».

Первый рабочий день в 2020 году выпадет на четверг, 9 января, поэтому после новогоднего отдыха россиян ждёт двухдневная рабочая неделя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме появилось предложение сделать 31 декабря выходным днем. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею, а также предложил сократить выходные на Новый год.По словам депутата, эти изменения необходимо прописать в российском трудовом кодексе. Нилов считает, что на Новый год россияне должны отдыхать только до 3 января. Остальные дни, по его словам, необходимо включить в оплачиваемый отпуск.