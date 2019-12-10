Китаец вышел из ресторана на Гороховой без дорогостоящего фотоаппарата

Китаец вышел из ресторана на Гороховой без дорогостоящего фотоаппарата
Неизвестный похитил фотоаппарат в ресторане. Фото: Pixabay

В Адмиралтейском районе Северной столицы неизвестные обокрали туриста из Китая. Уроженец КНР остался без дорогостоящего фотоаппарата.

Все произошло в понедельник, 9 декабря, в одном из заведений на Гороховой улице. Путешественник пришел в ресторан и повесил сумку с техников на спинку кресла. Поужинав, он обнаружил отсутствие своего имущества.

Как стало известно gazeta.spb.ru, китаец описал приметы предполагаемого злоумышленника. Он считает, что кражу совершил европеец с рыжей бородой, в коричневой куртке и с рюкзаком.

В настоящее время ведется проверка по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании злоумышленников, которые похитили дрель и мобильный телефон. Указанное принадлежало пенсионерке.

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