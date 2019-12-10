Полицейские задержали злоумышленников, оставивших пенсионерку без дрели и мобильника в Сестрорецке

В Сестрорецке двое оставили пенсионерку без дрели и мобильного телефона. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 6 декабря в комнате общежития дома №5 по улице Малой Ленинградской. По данным следствия, двое мужчин, находясь в гостях, распивали спиртные напитки. Тогда они применили физическую силу в отношении 68-летней хозяйки и похитили ее личные вещи.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников удалось задержать. Полицейские поймали 37-летних мужчин у дома 6 по улице Володарского.

Один из задержанных уже был судим.

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