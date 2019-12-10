В Сестрорецке нашли телефонного хулигана, угрожавшего «все взорвать»

В Сестрорецке нашли телефонного хулигана, угрожавшего &#171;все взорвать&#187;
Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции Курортного района Петербурга установили личность лжеминера, который грозился все взорвать в Сестрорецке.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на прошлой неделе, 5 декабря, в полицию позвонил неизвестный человек с неустановленного телефона и заявил, что «у него забрали телефон и все взорвется». Правоохранителям удалось установить, что звонили из Сестрорецка, злоумышленник находился у дома №20 по улице Володарского.

Прибывший на место наряд полиции задержал безработного 56-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «минеры» продолжают освобождать от уроков петербургских школьников.

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