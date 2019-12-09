«Минеры» продолжают освобождать от уроков петербургских школьников

&#171;Минеры&#187; продолжают освобождать от уроков петербургских школьников
384 лицей. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурга эвакуируют два учебных учреждения. Школьников освободили от занятий и вывели на улицу.

Так, из-за угрозы заминирования на улице оказались ученики гимназии №405 на проспекте Наставников в Красногвардейском районе. В число эвакуированных также попал лицей №384 на улице Гладкова в Кировском районе.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи продолжают список школ, в которых проводится эвакуация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Свердловской набережной. В результате аварии с ГАЗелью собралась большая пробка.

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