На перекрестке Сикейроса и Есенина столкнулись две иномарки

Утром 10 декабря в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло на пересечении улиц Сикейроса и Есенина. Проезжую часть не поделили две иномарки.

«И опять встретились двое на Пересечении Сикейроса и Есенина. Служб нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Место встречи изменить нельзя», — пишет пользователь Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожное происшествие, участниками которого стали машина марки Renault и отечественное авто ВАЗ, водитель которого погиб от полученных травм.