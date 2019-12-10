На перекрестке Сикейроса и Есенина столкнулись две иномарки

На перекрестке Сикейроса и Есенина столкнулись две иномарки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 10 декабря в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло на пересечении улиц Сикейроса и Есенина. Проезжую часть не поделили две иномарки.

«И опять встретились двое на Пересечении Сикейроса и Есенина. Служб нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Место встречи изменить нельзя», — пишет пользователь Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожное происшествие, участниками которого стали машина марки Renault и отечественное авто ВАЗ, водитель которого погиб от полученных травм.

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