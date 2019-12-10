Похититель сумок с футбольного поля ответит перед судом в Петербурге

Мужчина обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Мужчина обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Узбекистана. Мужчина обвиняется в совершении семи преступлений по факту краж.

По данным следствия, в мае настоящего года обвиняемый с трибун спортивной площадки, расположенной в Таврическом саду, похитил 7 спортивных рюкзаков и сумок. Злоумышленник воспользовался тем, что их владельцы были увлечены игрой в футбол.

Как сообщили в прокуратуре города, обвиняемый полностью признал вину. Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что турист из Китая остался в Петербурге без фотоаппарата. Неизвестный похитил технику, пока путешественник ужинал в ресторане.