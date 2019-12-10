Похититель сумок с футбольного поля ответит перед судом в Петербурге

В Петербурге прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Узбекистана. Мужчина обвиняется в совершении семи преступлений по факту краж.
По данным следствия, в мае настоящего года обвиняемый с трибун спортивной площадки, расположенной в Таврическом саду, похитил 7 спортивных рюкзаков и сумок. Злоумышленник воспользовался тем, что их владельцы были увлечены игрой в футбол.
Как сообщили в прокуратуре города, обвиняемый полностью признал вину. Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что турист из Китая остался в Петербурге без фотоаппарата. Неизвестный похитил технику, пока путешественник ужинал в ресторане.