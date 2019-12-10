Трое подростков напали на мужчину ночью у ж/д вокзала поселка Мга

Трое подростков напали на мужчину ночью у ж/д вокзала поселка Мга
Преступный инцидент произошел у ж/д станции. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленобласти стражи порядка задержали подростков, похитивших у мужчины мобильный телефон.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря, у железнодорожного вокзала поселка Мга. В отдел полиции обратился 56-летний мужчина. По словам заявителя, около 23:50 его руками избили трое неизвестных, после чего похитили мобильник и пакет с алкоголем.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, полицейским удалось задержать подозреваемых в преступлении на следующий день. Ими оказались двое 15-летних подростков, учащиеся в спецшколе, и 17-летний.

Их поймали около часа ночи у дома 10 по улице Димитрова. Похищенный телефон был изъят.

Самому старшему назначили подписку о невыезде.

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