Троицкий мост разведут в ночь на среду

Троицкий мост разведут в ночь на среду
Разводка Тромцкого моста. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В ночь на 11 декабря в Петербурга проведут технологическую разводку Троицкого моста. Движение транспорта на участке будет временно прекращено.

Пролеты переправы поднимут в 1:20 ночи, сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест». Разводка завершится в 4:50 утра.

Недоступным для проезда Троицкий мост будет три с половиной часа.

Разводка Троицкого моста станет последней в 2019 году. Сезон навигации на Неве завершился 30 ноября. Однако в декабре было проведено шесть технологических разводок — на Володарском, Благовещенском и Тучковом мостах. Последняя седьмая пройдет в ночь на 11 декабря.

Технологические разводки организуют с целью обслуживания конструкций и оборудования разводных мостов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в навигацию 2019 года судоходные компании Петербурга перевезли 2,6 млн пассажиров.

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