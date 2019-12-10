Санкции против двух российских газопроводов включили в военный бюджет США

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», следует из опубликованного документа.

Введение санкции объясняется «защитой европейской энергетической безопасности». Также для «сдерживания России» предлагается увеличить расходы на «европейскую оборонную инициативу» на 734 млн долларов.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Против строительства «Северного потока-2» выступает США и некоторые страны Восточной Европы, в том числе Украина. Последняя из-за нового газопровода лишается значительной части транзита российского газа в Европу.

Альтернативным южным газопроводом в Европу стал «Турецкий поток», строительство которого стартовало в 2016 году. Газопровод свяжет Россию и Турцию, а также несколько стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.