В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез

В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез
В результате проверки эксперты не выявили ни одного нарушения. Фото: Pixabay

В преддверии новогодних праздников специалисты Роскачества проверили восемнадцать торговых марок оливкового майонеза. Продукция оценивалась по 31 критерию.

В результате проверки эксперты не выявили ни одного нарушения. Они отметили, что в исследуемых образцах не обнаружили токсичных веществ, пестицидов и патогенных организмов.

Кроме того, во всех марках соответствует количество трансжиров в исследуемых продуктах рекомендациям ВОЗ и техрегламентам Таможенного союза.

Так, наилучший по качеству майонез производят торговые марки «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», «ЕЖК», Mr. Ricco.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Роскачество проверило детское пюре. Специалисты исследовали продукцию со вкусом яблока.

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