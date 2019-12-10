Дрозденко объявил, что 31 декабря станет для жителей Ленобласти выходным

Дрозденко объявил, что 31 декабря станет для жителей Ленобласти выходным
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В последний день настоящего года жители Ленобласти смогут спокойно готовиться к празднику — 31 декабря они будут отдыхать. Соответствующее заявление сделал глава региона Александр Дрозденко.

В ходе презентации роботизированного комплекса для ТЭК в Доме правительства области, которое состоялось сегодня, 10 декабря, губернатор рассказал, что у жителей региона появится новый выходной. Речь идет о 31 декабря.

Как сообщает «Онлайн47», согласно новому законопроекту, который губернатор уже поручил подготовить, суббота, 28 декабря, стане рабочим днем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, о заявлении Александра Дрозденко. Губернатор Ленобласти рассказал, что ждет жителей в новом году.

31 декабря александр дрозденко выходной
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