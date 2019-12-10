Суд оштрафовал предпринимателя, который занимался незаконным кредитованием

Прокуратура провела проверку соблюдения закона при предоставлении потребительских займов комиссионным магазином «Победа» на Наличной улице.

В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель под видом комиссионного магазина осуществляет завуалированную деятельность ломбарда, в том числе, по выдаче денег населению под залог имущества, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Суд оштрафовал его на 20 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самыми закредитованными из числа работающих россиян призаны охранники. За ними следуют работники медицинской и социальной сфер. Наименьшая долговая нагрузка среди специалистов отраслей IT, телекоммуникаций, маркетинга и рекламы.