По кредитам больше всего платят российские охранники

Охранники признаны самыми закредитованными из числа работающих россиян, сразу за ними работники в сфере медицины и социальной сфере.

Национальное бюро кредитных историй провело анализ, в ходе которого выяснилось, что эти категории работающих жителей России больше всего платят по кредитам. Охранники, врачи и соцработники несут самую высокую долговую нагрузку, по данным организации.

Рейтинг составлен по доле от дохода, которая уходит у заемщика на выплату долга. Так, ежемесячно треть дохода выплачивают медики(33,3%) и социальные работники (32,7%). Чуть меньшую, но все же высокую долговую нагрузку несут самозанятые, преподаватели, юристы и работающие в сфере транспорта.

Самый небольшой уровень нагрузки наблюдается среди специалистов ИТ сферы (13,5%), телекоммуникаций (15,7%), маркетинга и рекламы (20%).

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