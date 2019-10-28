Отели в Турции обяжут платить «налог на проживание»

Отели в Турции обяжут платить &#171;налог на проживание&#187;
Президент республики сможет повысить или понизить размер налога. Фото: Pixabay

Налог в размере 2% от предоставляемых услуг будут обязаны платить все частные места для проживания туристов.

Размер нового налога составит 2% от стоимости предоставляемых услуг, но президент республики вправе уменьшить или увеличить его в три раза. О поправках к закону, разработанных турецким Минфином рассказало издание Turizm Guncel.

Так, налогом обложат отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома. А сумма выплаты будет рассчитываться с учетом цены размещения, питания, содержания бассейна и т.д.

В то же время освобождены от налога будут государственные гостевые дома, предоставляемые студентам в кемпингах и общежитиях и дипломатическими международными организациями.

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