В Петербурге полицейские избили задержанного молодого человека

В Петербурге полицейские избили задержанного молодого человека
Они обвиняются в избиении несовершеннолетнего, который был задержан за административное правонарушение. Фото: pixabay

Двум полицейским ОРППСП ОМВД России по Колпинскому району Петербурга предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Они обвиняются в избиении несовершеннолетнего, который был задержан за административное правонарушение. Как полагает следствие, один из обвиняемых не менее четырёх раз ударил резиновой дубинкой 17-летнего молодого человека, который лежал на полу в наручниках, сообщили в Следственном комитете по Петербургу. Другой обвиняемый в свою очередь несколько раз ударил потерпевшего ногами, а также руками по голове и телу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 8 сентября автомобиль экс-сотрудника МВД остановили после непродолжительной погони. Внутри обнаружили патроны, наркотики и запрещенную литературу.

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