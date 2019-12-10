В Петербурге полицейские избили задержанного молодого человека

Они обвиняются в избиении несовершеннолетнего, который был задержан за административное правонарушение. Фото: pixabay

Они обвиняются в избиении несовершеннолетнего, который был задержан за административное правонарушение. Фото: pixabay

Двум полицейским ОРППСП ОМВД России по Колпинскому району Петербурга предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Они обвиняются в избиении несовершеннолетнего, который был задержан за административное правонарушение. Как полагает следствие, один из обвиняемых не менее четырёх раз ударил резиновой дубинкой 17-летнего молодого человека, который лежал на полу в наручниках, сообщили в Следственном комитете по Петербургу. Другой обвиняемый в свою очередь несколько раз ударил потерпевшего ногами, а также руками по голове и телу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 8 сентября автомобиль экс-сотрудника МВД остановили после непродолжительной погони. Внутри обнаружили патроны, наркотики и запрещенную литературу.