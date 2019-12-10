Шесть человек застрелили в больнице в Чехии

Неизвестный мужчина начал стрелять по людям в медицинском учреждении в городе Острава в Чехии. Шесть человек погибли на месте, еще двое получили ранения.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на главу местного Минздрава Адама Войтеха, стрельба произошла в Факультетской больнице в городе на северо-востоке Чехии.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого стрелка. По данным местной полиции, это мужчина высокого роста, не менее 180 см, одет в красную куртку. Его фотографию опубликовала чешская полиция на своем Twitter-аккаунте.

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