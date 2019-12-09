Жительница Подмосковья выглянула в окно и оказалась застрелена

Жительница Подмосковья выглянула в окно и оказалась застрелена
Пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья. Фото: pixabay

В подмосковном Ступино пьяный местный житель открыл стрельбу из ружья и выстрелил в женщину, которая отреагировала на шум и выглянула в окно.

Как сообщает Главное следственное управление СК по Московской области, 47-летний мужчина без какой-либо причины начал стрелять из охотничьего ружья на территории своего частного участка. 57-летняя соседка стрелка услышала выстрелы и подошла к окну. В этот момент мужчина прицелился и выстрелил в нее. Женщина получила смертельное ранение.

Местные правоохранители уже задержали подозреваемого и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Убийство».

По данным РЕН ТВ, подозреваемый работает водителем «пожарной службы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной неизвестные обстреляли автомобилиста и угнали его «Киа Рио».

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