ДТП на трамвайных путях Литейного моста спровоцировало пробку

ДТП произошло прямо на трамвайных путях и стало причиной пробки. vk.com/spb_today

ДТП произошло прямо на трамвайных путях и стало причиной пробки. vk.com/spb_today

Днем 10 декабря на Литейном мосту произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло прямо на трамвайных путях и стало причиной пробки.

«Авария на Литейном мосту в сторону Финляндского вокзала», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«А я думаю, чего тащимся по Воскресенской набережной, в сторону Литейного моста, — пишут пользователи в комментариях», — пишет пользователь Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.