Чешская полиция нашла мертвым стрелка, убившего шесть человек в больнице

Правоохранительные органы Чехии расследую стрельбу, которая была открыта утром 10 декабря в больнице в городе Острава.

Как сообщили в чешском МВД, стрелок был одет в черно-красный-пуховик. черные штаны и кроссовки, а его рост составлял порядка 1,8 метров. Позднее его бездыханное тело нашли на территории медучреждения. По предварительной информации, его смерть наступила в результате смертельного ранения в голову.

Жертвами нападения стали шесть человек. Еще двоих задело пулями, их состояние уточняется. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего и мотивов преступника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шесть человек застрелили в больнице в Чехии. Стрельба произошла в Факультетской больнице в городе на северо-востоке Чехии.