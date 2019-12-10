Глава района в Крыму попала в смертельное ДТП

Глава администрации Черноморского района в Крыму Людмила Глушко скончалась в лобовом ДТП утром во вторник, 10 декабря.

Как сообщил глава крымской республики Сергей Аксенов на заседании правительства, трагедия произошла в Черноморском районе. Аксенов предложил почтить Людмилу Николаевну минутой молчания.

По данным местных правоохранителей, дорожное происшествие произошло около девяти утра на трассе «Черноморское — Евпатория». Два встречных автомобиля KIA и Ford столкнулись «лоб в лоб». Жертвами аварии стали четыре человека: двое из KIA и двое из Ford. Тела погибших смогли достать только при помощи спасателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель иномарки погиб в лобовом ДТП в Тосненском районе.