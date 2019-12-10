Маршрутка догнала Lada Largus на парковке ТРК «Родео Драйв»

Днем 10 декабря, в Петербурге на парковке ТРК «Родео Драйв» произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля Lada Largus.

Как сообщили очевидцы, маршрутка врезалась в заднюю часть легковушки.

«На парковке Родео Драйв маршрутка догнала Ларгус», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Скорее всего Ларгус выезжал с парковочного места и не дал проехать маршрутке…», — предполагают пользователи Сети. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.