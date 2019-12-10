Дилер из Подмосковья попался полицейским в Тосно с 9 кг наркотиков

Правоохранители Тосненского района Ленобласти задержали подмосковного наркодилера с девятью килограммами наркотиков в свертках.

Как сообщили в УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу, сотрудники полиции были предупреждены о крупной закладке и остановили автомобиль подозреваемого неподалеку от ж/д станции.

При обыске выяснилось, что уроженец Балашихи провозит пять пакетов, внутри которого находился синтетический наркотик. Остальные свертки были найдены на железнодорожных путях, где закладчик спрятал их под ветками.

Известно, что за партию вещества задержанный заплатил 3,5 млн рублей в даркнете. Он планировал выручить за них 16 млн рублей. Все вещество расфасовано в девять сверткой массой по одному килограмму в каждом.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого могут посадить на пожизненный срок.

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