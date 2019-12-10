Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон

Онкологическое заболевание стало причиной смерти 61-летней Мари Фредрикссон. Она боролась с раком с 2002 года.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, вокалистка культовой поп-рок-группы Roxette, покинувшая коллектив три года назад, умерла от рака мозга. Исполнительница ушла из жизни на 62-м году жизни. Дата и место прощания с Фредрикссон станут известны позднее.

Мари Фредрикссон и шведский музыкант Пер Гессле создали дуэт, который назвали Roxette, в 1986 году. Их хиты слушали по всему миру.

О своем диагнозе Мари узнала в 2002 году. Из-за болезни исполнительница прервала запись альбома группы, а потом и вовсе ушла из коллектива.

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