Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков скончался в немецком Мюнхене. Ему было 83 года.

Обо всем стало известно во вторник днем, 10 декабря. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на инсайдера, Юрий Михайлович Лужков скончался на 84-м году жизни в Европе.

По данным телеканала РЕН ТВ, бывший чиновник на момент смерти находился в одном из медучреждений в Мюнхене (Германия). Там он должен был перенести операцию на сердце.

Добавим, что Лужков находился в должности московского мэра с 1992 по 2010 год. Его уволили решением действующего на тот момент президента Дмитрия Медведева из-за «утраты доверия». В 2016 году президент Владимир Путин наградил Лужкова орденом 4-ой степени «За заслуги перед Отечеством».

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