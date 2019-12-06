В Штатах скончался сбежавший из СССР экс-майор КГБ

Бывший майор Комитета госбезопасности СССР Виктор Шеймов, которого вывезли на Запад агенты ЦРУ еще в 1980 году, умер в США на 74-м году жизни.

Как сообщает американское издание The Washington Post, смерть Шеймова наступила еще 18 октября из-за осложнений после болезни легких. Он умер в своем доме, находящемся в Вене, штат Вирджиния.

Майор работал в восьмом управлении КГБ до 1980 года, когда принял решение сбежать, обратившись с семьей в посольство США в польской Варшаве. В обмен на это он выдавал ЦРУ важную информацию о планах КГБ, завербованных агентов советских спецслужб, работавших в госорганах США и ЦРУ и «жучках» в посольстве США в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продемонстрировали характеристику президента из КГБ. В бывшем Ленинградском партийном архиве в рамках пресс-тура показали характеристику Владимира Путина времен его службы в КГБ.