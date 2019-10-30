В Петербурге продемонстрировали характеристику Путина из КГБ

Отмечается, что Владимир Путин проявил себя инициативным и эффективным сотрудником. Фото: Baltphoto

Отмечается, что Владимир Путин проявил себя инициативным и эффективным сотрудником. Фото: Baltphoto

В бывшем Ленинградском партийном архиве в рамках пресс-тура показали характеристику Владимира Путина времен его службы в КГБ.

На момент составления характеристики Путину было 25 лет. Записи в документах рассказывают, что будущий президент Российской Федерации отвечал за спортивную и организационную работу, являлся членом комсомольского бюро и принимал активное участие в общественной жизни.

Кроме того, в характеристике отмечается дисциплинированность и исполнительность молодого сотрудника. Отмечены в документе и спортивные достижения Владимира Путина. Среди прочих заслуг, Путин стал чемпионом Ленинграда по дзюдо в 1976 году.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге выставили на продажу визитку Владимира Путина. Карточку оценили в два миллиона рублей.