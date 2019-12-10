Петербургский метрополитен рассказал, почему машинисты сами объявляют станцию «Горьковскую»

Петербургский метрополитен рассказал, почему машинисты сами объявляют станцию &#171;Горьковскую&#187;
Станция метро "Горьковская". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники петербургской подземки рассказали, почему машинисты сами объявляют станцию метро «Горьковскую», в то время как остальные станции объявляют автоинформаторы.

Как рассказали в пресс-службе метрополитена, станции автоматически объявляются сразу после прибытия поезда на станцию. Это происходит благодаря системе устройства поездного оповещения (УПО), которая находится между рельсами на путях станции и на составе.

Сейчас на станции «Горьковская» идет капитальный ремонт путей, из-за которого пришлось демонтировать УПО. По этой причине машинисты будут самостоятельно объявлять станции еще до августа следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском метро посчитали, сколько жетонов продает кассир за смену.

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