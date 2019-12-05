В петербургском метро посчитали, сколько жетонов продает кассир за смену

Они не пользуются большой популярностью, так как горожане предпочитают проездные.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Отмечается, что горожане чаще всего покуют проездные билеты – единые электронные билеты, карточки на одни сутки и на месяц, а также единый билет на метро и наземный транспорт. Тем не менее, кто-то предпочитает обычные жетоны – в среднем кассир продает около тысячи жетонов в день.

Кассир на станции «Ладожская» отметила, что с появлением чеков появилась небольшая путаница. Приезжие думают, что на них есть штрих-коды и пытаются их прикладывать к турникету, но такая схема работает в пригородных электричках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цены на жетоны в петербургском метро могут подняться до 60 рублей.