Соседка получила семь месяцев за кражу у пенсионерки в Ушково

Петербурженку осудили по делу о краже. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербурженку осудили по делу о краже. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Зеленогорский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Светланы Обуховой. Её признали виновной в краже имущества у пенсионерки.

Женщина прежде снимала комнату в доме потерпевшей в поселке Ушково. Воспользовавшись свободным доступом, она проникла в помещение и похитила имущество на сумму более 37 тыс. рублей.

«В ходе судебного следствия подсудимая вину признала, частично возместила ущерб потерпевшей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд назначил Обуховой наказание в виде семи месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

По иску прокурора Курортного района женщине также предстоит заплатить пенсионерке 19 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из квартиры ветерана Великой Отечественной войны похитили 85 тыс. рублей. Злоумышленника задержали с поличным.