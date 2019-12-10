На улице Комсомола водитель хотел проскочить на светофоре и остался без бампера

На улице Комсомола водитель хотел проскочить на светофоре и остался без бампера
Место ДТП. vk.com/spb_today

Вечером 10 декабря на улице Комсомола произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщили очевидцы, столкнулись два автомобиля и раскурочили друг другу кузова.

«На улице Комсомола у дома 10….один уехал в светофор, второй на середине перекрестка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам свидетелей произошедшего, один из водителей захотел проскочить на светофоре, но не рассчитал и врезался в другой автомобиль.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.

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На улице Комсомола водитель хотел проскочить на светофоре и остался без бампера