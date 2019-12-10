На Новочеркасском школьник попал под колеса на «зебре»

Вечером 10 декабря в Красногвардейском районе школьник попал под колеса автомобиля.

ДТП произошло на Новочеркасском проспекте у дома №50. По словам очевидцев, автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе.

Школьника увезла реанимация. По словам, очевидцев, на вид ему лет 14.

Информация о состоянии школьника уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.