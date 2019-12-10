В Роструде рассказали о двухдневной первой рабочей неделе в 2020 году

В 2020 году первая рабочая неделя будет длиться два дня.

«Поскольку новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной: 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу соответственно», — сообщили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.

Новогодние каникулы будут проходить с 1 по 8 января. 31 декабря будет сокращенным на 1 час рабочим днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Петербурга пройдут традиционные новогодние гуляния. Невский проспект в 21:00 перекроют для проезда автомобилей. Метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва.