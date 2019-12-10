Автодорогу Петербург — Всеволожск расширят

Проект по реконструкции 6 километров дороги Петербург — Всеволожск утвердил губернатор Ленобласти. Данная дорога проходит от Октябрьской набережной до Невского лесопарка.
ГКУ «Ленавтодор» является заказчиком реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Автодорогу хотят расширить до двух полос в каждую сторону ближе к КАД.
Также планируют установить новые остановки общественного транспорта, освещение, пешеходные дороги и барьерное ограждение.
Ранее сообщалось, что Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров второй день не выходит на работу. Его исчезновению предшествовали обыски УФСБ в организации.