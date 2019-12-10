Суд признал незаконным строительство жилых домов на месте завода Оуфа

Городской суд Санкт-Петербурга не изменил решение Куйбышевского районного суда о запрете строительства жилого комплекса на месте снесенного завода дореволюционного периода М.Г. Оуфа.

В кадастровых документах застройщики изменили дату постройки здания. Дату постройки здания изменили с 1916 года на 1919-й. Эти данные внесли в кадастр. Застройщики получили разрешение на строительство от КГИОП.

Суд признал незаконным разрешение на строительство на данной территории. Об этом рассказали на заседании 10 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП в Петербурге. Таксист выехал на встречную полосу и влетел в иномарку. В машине сработали подушки безопасности. Причины столкновения и сведения о состоянии участников пока неизвестны.