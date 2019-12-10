Исследование показало, что собаки хорошо распознают человеческую речь

Исследование показало, что собаки хорошо распознают человеческую речь
Собака. Фото:pixabay.com

Австрийское издание Der Standard рассказывает о том, что собаки понимают знакомые им команды даже когда их произносит незнакомец, а не хозяин.

Исследователи из университета в Брайтоне изучили реакции собак различных на слова людей. Животные находились в одной комнате с хозяевами, но из динамиков звучали различные односложные слова. Об этом сообщает журнал Biology Letters. В ходе проведения эксперимента собаки проявляли интерес к новым словам, прижимались к динамику, навостряли уши.

«В целом эти реакции указывают, что собаки распознают слова независимо от говорящего и их не требуется обучать этому, резюмирует команда исследователей во главе с Холли Рут-Гаттеридж. Хотя на основе эксперимента исследователи и не смогли показать, что собаки «поняли», что означают слова, тесты, тем не менее, однозначно свидетельствуют о том, что собаки нас слушают – даже если речь идет не о них», – говорится в Der Standard.

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