Экс-управляющий петербургского фонда капстроительства оштрафован за взятку на 3 млн

Сообщники Молоткова оштрафованы на 70 тысяч рублей каждый. Однако свою вину никто из преступников не признал. Фото:

Сообщники Молоткова оштрафованы на 70 тысяч рублей каждый. Однако свою вину никто из преступников не признал. Фото:

Экс-глава фонда капитального строительства и реконструкции Петербурга Андрей Молотков обвинялся в получении взятки и превышение должностных полномочий.

Во вторник, 10 декабря, Смольнинский районный суд озвучил приговор по делу о махинациях в строительстве детской школы искусств на Туристской улице. Контракт на возведение школы был заключен в 2013 году. Подрядчик, «Строительная фирма «Де Люкс», затянул сроки выполнения работы, а также сделал её не полностью.

Молотков, его заместитель Андрей Ерёмин и еще двое фигурантов дела закрыли глаза на халатное отношение компании к своим обязательствам. Кроме того, экс-управляющий фонда подозревался в получении взятки размером один миллион рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, его оштрафовали на 3 миллиона рублей, которые нарушитель должен выплатить в течение 60 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали предпринимателя, подозревающегося в даче взятки сотрудникам правоохранительных органов.