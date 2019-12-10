Ученые из США выяснили, что люди стареют в три этапа

Это может в медицине.Фото: https://pixabay.com

Это может в медицине.Фото: https://pixabay.com

Ученые из США выяснили, что старение человека происходит в три этапа. Было выявлено, что изменения в белках плазмы крови происходит в 34, 60 и 78 лет.

«Мы разработали новый подход биоинформатики, который обнаружил заметные нелинейные изменения в протеоме плазмы человека с возрастом», — рассказали в исследовании, опубликованном в Nature Medicine.

В данном исследовании приняли участие 4,2 тысячи человек. Возраст участников колебался от 18 до 95 лет.

Ученые считают, что данная информация поможет в борьбе медицины с возрастными заболеваниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что группа ученых из Калифорнийского университета и института исследований Солка советуют есть в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать.