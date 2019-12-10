В центре Петербурга семеро парней избили девушку за её внешний вид

Семеро молодых людей напали на 18-летнюю девушку из-за подозрительного внешнего вида. Мужчины заподозрили, что она нетрадиционной сексуальной ориентации.

Инцидент произошел во вторник, 10 декабря, в Центральном районе Санкт-Петербурга. Компания из семерых парней подошла к троим девушкам, среди которых находилась пострадавшая. Молодые люди решили поинтересоваться, почему она так странно выглядит, пишет PiterTV.

Вероятно, ответ их не удовлетворил, потому что они устроили погоню за девушками. Жертвам удалось укрыться в заведении на Лиговском проспекте, однако это не остановило преследователей. Ворвавшись в кафе, мужчины принялись избивать девушку с короткой стрижкой, мотивируя это тем, что она, возможно, лесбиянка. По словам свидетельницы, молодой человек нанес удар в висок пострадавшей, а также разбил губу. Прибывшие на место происшествия медики предположили, что у девушки сотрясение мозга.

Преступникам удалось сбежать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники правоохранительных органов избили задержанного.