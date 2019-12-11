Ученые выяснили, как россиянам восстанавливать печень после Нового года

Часть граждан будут выпивать, провожая 2019 год, так что им надо позаботиться о печени.

Исследование опубликовали в журнале Journal of Medicinal Food. Оказывается, чтобы восстановить печень после употребления спиртного, нужны лактобактерии Lactobacillus rhamnosus. Они содержатся в пробиотиках и кисломолочных продуктах, так что стоит запастись творогом и кефиром, чтобы чувствовать себя утром не так плохо.

Чтобы понять это, эксперты наблюдали за мышами – их поили алкоголем на протяжении восьми недель. Под конец наблюдения им дали гранулы с лактобактериями, а также заставляли питаться продуктами, в которых было много жиров. Уже через пару дней были видны положительные результаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали о неожиданном способе борьбы с диабетом. В исследовании приняли участие 19 человек с метаболическим синдромом, характеризующимся пятикратным повышением вероятности заболеванием диабетом второго типа в течение ближайших пяти лет.