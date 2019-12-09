Ученые рассказали о неожиданном способе борьбы с диабетом

Американские научные сотрудники из Института биологических исследований Солка в Сан-Диего выяснили, что 10-часовой промежуток времени, в рамках которого можно употреблять пищу, помогает в профилактике диабета.

Согласно статье, опубликованной MedicalXpress, в исследование приняли участие 19 человек с метаболическим синдромом, характеризующимся пятикратным повышением вероятности заболеванием диабетом второго типа в течение ближайших пяти лет.

Участники употребляли пищу исключительно в течение 10-часового «окна». Эксперимент проводился в течение 12 недель. Испытуемые могли самостоятельно выбрать начало этого временного промежутка.

Результаты исследования показали, что такой способ питания снижает кровяное давление и улучшает уровень холестерина. Помимо этого, у некоторых участников выявили улучшение уровня глюкозы и гемоглобина в крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что растительная диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.