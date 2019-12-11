Волочкова разозлилась из-за обвинений в пьянстве

Балерина уверяет, что не пьет и усомнилась в адекватности хейтеров.

Об этом стало известно 10 декабря. Танцовщица Анастасия Волочкова рассказала в Instagram-аккаунте, что ей надоели обвинения в пьянстве. Она не понимает, почему ей пишут, что она алкоголичка – неужели для того, чтобы готовить плов, нужен алкоголь?

«Почему человек, который готовит дома плов, обязательно должен быть пьяный? Или это в ваших семьях так?»

— написала Волочкова.

Волочкова заявила, что людей слишком интересует ее личная жизнь, при этом им все равно на сообщения о концертах. Балерина уверена – вместо того, чтобы ей писать, лучше бы хейтер занялись собой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова в коротких шортах показала, как приготовить плов из одной моркови. Танцовщица подчеркнула, что не собирается есть блюдо, но угостит им гостей. Она продемонстрировала и свой ужин – листья салата.