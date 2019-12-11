В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на любовницу

В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на любовницу
Фото: Baltphoto

Женщина осталась жива только потому, что смогла сопротивляться.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области. Все случилось с 7 на 8 число в деревне Куттузи. Мужчина и женщина распивали алкогольные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. Решить конфликт словами не удалось – подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов по любимой. Женщина активно сопротивлялась, поэтому ей удалось выжить – ее госпитализировали с коло-резаной раной шеи и множественными резаными ранами обеих рук.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный с ножом отобрал сумку и жительницы Кузьмоловского. Злоумышленник сбежал с места преступления.

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