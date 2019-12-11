В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на любовницу

Женщина осталась жива только потому, что смогла сопротивляться.
Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области. Все случилось с 7 на 8 число в деревне Куттузи. Мужчина и женщина распивали алкогольные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. Решить конфликт словами не удалось – подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов по любимой. Женщина активно сопротивлялась, поэтому ей удалось выжить – ее госпитализировали с коло-резаной раной шеи и множественными резаными ранами обеих рук.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный с ножом отобрал сумку и жительницы Кузьмоловского. Злоумышленник сбежал с места преступления.