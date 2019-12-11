На «Новочерскасской» загорелись трамвайные провода

На &#171;Новочерскасской&#187; загорелись трамвайные провода
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto

Автомобилисты уверяют, что пробка из-за этого будет только расти.

Все случилось сегодня утром, 11 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что неожиданно заискрились трамвайные провода – это стало причиной для остановки трамваев. Затор на путях стал причиной пробки – многим горожанам приходится пересаживаться на другие виды транспорта, они рискую опоздать на работу.

«Пробке быть»,

— пишут комментаторы.

Другие отмечают, что движение уже затрудненно, так что на Заневский проспект лучше не ехать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД перед Мурманским шоссе раскидало несколько автомобилей. Точное количество участников аварии неизвестно. Судя по прикрепленным фото и видео, их минимум трое.

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