На «Новочерскасской» загорелись трамвайные провода

Автомобилисты уверяют, что пробка из-за этого будет только расти.

Все случилось сегодня утром, 11 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что неожиданно заискрились трамвайные провода – это стало причиной для остановки трамваев. Затор на путях стал причиной пробки – многим горожанам приходится пересаживаться на другие виды транспорта, они рискую опоздать на работу.

«Пробке быть»,

— пишут комментаторы.

Другие отмечают, что движение уже затрудненно, так что на Заневский проспект лучше не ехать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД перед Мурманским шоссе раскидало несколько автомобилей. Точное количество участников аварии неизвестно. Судя по прикрепленным фото и видео, их минимум трое.